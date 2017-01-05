Eto'o'nun yerine Didier Drogba iddası

Samuel Eto'o'yu Beşiktaş veya Galatasaray'a göndermeye hazırlanan Antalyaspor'un ABD Ligi'ndeki sözleşmesi sona eren Didier Drogba'ya imza attıracağı iddia edildi.

Antalyasporlu yöneticilerin Fildişili yıldız ile her konuda anlaştığı Eto'o'nun transferinin gerçekleşmesi durumunda Drogba'nın da imza için şehre geleceği bilidirildi.

(Fotospor)