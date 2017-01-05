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Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor!
05 Ocak 2017 , 10:15
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Fenerbahçe'nin müzmin yedeği kaleci Ertuğrul Taşkıran ayrılmak için bir kez daha izin istedi.
Artık 27 yaşına geldiğini ve yedek oturmak istemediğini belirten Ertuğrul, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama kariyerimi kulübede geçirmek istemiyorum" diyerek anlayış beklediğini ifade etti.
Sarı lacivertli takımda 3. kaleci konumundaki Ertuğrul Taşkıran'ı Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un yanı sıra yeniden Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Sivasspor kadrosuna katmak istiyor. (Türkiye Gazetesi)
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