''Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha iyi gördüm''

Martin Skrtel, Fenerbahçe Gazetesi'nin 157. sayısında yer alan röportajında, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüğünü söyledi.

Röportaj şöyle:



"Fenerbahçemize sezon başında transfer olmasına rağmen gösterdiği performansla, uzun yıllar sanki formamızı giyer gibi davranan Skrtel, Fenerbahçe’nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüğünü söyledi.



Fenerbahçe gazetesi olarak tam bir istikrar abidesi olan Martin Skrtel ile yaptığımız özel röportajı sizlerle paylaşıyoruz:



-Uzun seneler İngiltere’de Liverpool’da oynadıktan sonra sezon başında Fenerbahçe’ye transfer oldunuz. Profesyonel kariyerine baktığımızda, Fenerbahçe oynadığın 4.kulüp. Türkiye’ye gelmeden Fenerbahçe hakkında neler biliyordun? Fenerbahçe’de beklentilerini bulabildin mi?



“Buraya gelmeden önce Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Bunun yanında Avrupa’da çok iyi bilinen ve tanınan bir kulüp olduğunu da biliyordum. Buraya gelmeden büyük bir takıma katıldığımı düşünerek geldim. Fenerbahçe’ye geleli 5-6 aylık bir dönem oldu. Bu 5-6 aylık dönemde de Fenerbahçe’nin büyüklüğünü yaşayarak daha iyi gördüm. Fenerbahçe gerçekten tam bir büyük kulüp gibi çalışıyor. Burada ki işler bir büyük kulüpte olması gerektiği gibi yürüyor. Her şeyin üst seviyede olduğunu gördüm. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Burada geçirdiğim zamanlardan keyif alıyorum.”



-Takımın savunmasında Simon Kjaer’le oldukça uyumlu gözüküyorsun acaba Kjaer için neler söylemek istersin?



“Simon Kjaer gerçekten harika bir oyuncu. Onu buraya gelmeden de tanıyordum. Lille’de oynadığı dönemlerde, Danimarka Milli Takımı’ndan, aynı zamanda bir de Roma’da oynadığı dönemlerden onu biliyordum. Takip ettiğim bir futbolcuydu. Buraya geldikten sonrada bir insan olarak da, ne kadar iyi olduğunu gördüm. Harika bir futbolcu olduğunu zaten biliyordum. İyi bir insan olduğunu da burada tanıyarak gördüm. İş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Simon ile şu ana kadar işler bizim için iyi gitti. Sezon sonuna kadar da böyle olması gerekiyor.”



“Benim işim forvetlere geçit vermemek”



-Fizik yapın oldukça güçlü rakip forvetlere geçit vermiyorsun. Bunun için extra çalışmalar yapıyor musun?



“Benim işim forvetlere geçit vermemek. 9 yıl İngiltere’de oynadım. İngiltere’de oynadığım dönemde fiziksel oyuna alıştım. Esas tabi ki saha içerisinde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir savunma oyuncusu olarak spor salonuna girip orda fiziksel çalışmalarımızı yapmak bizim bir ihtiyacımız. Haftada bir kaç defa bunu yapıyorum.”



“Çok çalışmalıyız”



-Sezon başında Lige iyi başlamaksak da ardından yükselişe geçtik ve zirveye yaklaştık. Ligin ilk devresini değerlendirip şampiyonluk için neler söylemek istersin?



“Sizin de söylediğiniz gibi sezona iyi bir başlangıç yapamadık. Takımdan çok fazla oyuncu ayrıldı. Bir çok da yeni oyuncu katıldı. Her zaman birbirinize uyum sağlamak için zamana ihtiyacınız olur. Aynı zamanda yeni bir kulübe geldiğinizde de o kulübe alışabilme açısından da zamana ihtiyacınız olur. Futbol hayatınız boyunca bu böyle olmuştur. Bu durum bizim için her zaman geçerli. Sezon başında aynı zamanda yeni bir teknik direktörle çalışmaya başladık. Onun çalışma tarzına ve oyun tarzına alışmamız gerekti. Sezon başına kıyasla kendimizi çok iyi geliştirdiğimizi görebiliyoruz. Özellikle taktiksel anlamda çok daha iyi bir şekilde sahaya istediklerimizi yansıtabiliyoruz. Adım adım ilerleyerek, ligin yukarısıyla farkı kapattık diyebiliriz. Şu anda 5 puanlık bir fark var. Önümüzde de 18 maç var ve kalitemize inanıyorum. Elimizde nelerin olduğunu biz biliyoruz ve buna inancımız tam. Son bir, iki ayda gösterdiğimiz performansı sürdürebilirsek, sezonun ikinci yarısında büyük bir şansımız olduğu düşünüyorum. Çok çalışmalıyız ve bunu yapabilmemiz için maç maç yolumuza bakarak alabildiğimiz kadar puan almalıyız.”



“Demek ki Liverpool’da iyi işler yapmışım”



-Daha önce İngiltere’de Liverpool’da oynadığın için bizim İngiltere’de oynadığımız Manchester United maçında tribünlerden tepki gördün. Bunu nasıl karşılıyorsun, bu sık sık farklı kulüplerde de olan bir şey mi?



“Çok da bir anlamı yok açıkçası hatta bu durumdan keyif aldığımı bile söyleyebilirim. Çünkü daha önceden Liverpool’da oynamış bir futbolcu olarak, Old Trafford’da sahaya çıkıyorsunuz, taraftarlar sizi ıslıklıyor, size bu anlamda bir tepki gösteriyor. Bu ne demektir, demek ki Liverpool’da iyi işler yapmışım. Bana göre Manchester United taraftarlarının benden hoşlanmamasının sebebi bu. Manchester United deplasmanlarında maçların bir çoğundan da galibiyetle ayrıldım. Belki de bu durumdan hoşlanmadıkları içindir. Manchester United-Liverpool arasında rekabet gerçekten çok büyük. Türkiye’deki Fenerbahçe- Galatasaray derbisine benzetebiliriz. Normal bir durum sadece tepki olduğu sürece ben bundan keyif alırım. Bu beni çok da rahatsız etmez. Sahaya yabancı madde atmadıkları sürece, taraftarlarının yapmaması gereken davranışlarda bulunmadıkları zaman benim için sorun yok”



“Galatasaray maçında harika atmosfer vardı”



-Galatasaray’la derbi maçı oynadık. Kadıköy’deki derbi atmosferini nasıl buldun?



“Gerçekten harika bir atmosfer vardı. Galatasaray’la oynadığımız karşılaşmada atmosfer mükemmeldi diyebiliriz. Daha önce de bu atmosferi duymuştum. Ama sahaya çıkıp hissedince, taraftarların tezahüratlarını duyunca, desteklerini görünce, gerçekten bunun inanılmaz bir şey olduğunu düşündüm. Galatasaray maçında sahada olmaktan ve galibiyetten çok büyük bir keyif aldım. Galatasaray maçından 2-0’lık bir galibiyetle ayrıldık. Hem kulübümüz için hem bizim için harika bir akşam oldu. Gördüğüm en iyi atmosferlerden biriydi hatta belki de en iyisiydi.”



“Moussa çılgın bir futbolcu”



-Bir stoper olarak Sow nasıl bir golcü? Antalya’da attığı ve sayılmayan golünü nasıl değerlendirirsin karşı stoper olarak?



“Tabi golü biz attığımız için gol sayılsın istiyoruz. Bence yine de o gole baktığımda gol olmalıydı diye düşünüyorum. Moussa önce topa vuruyor. Defans oyuncusuna da dokunuyor ama önce topa vuruyor. Defans oyuncusuna dokunduğunda top zaten ağlarla buluşmak üzereydi. O yüzden bence gol olmalıydı. Moussa gerçekten çılgın bir futbolcu. Onun kadar fazla sayı da rövaşata deneyen ve bu kadar denemesi başarıyla sonuçlanan bir futbolcu, golleriyle takıma büyük bir katkı yapıyor. Onun adına takıma verdiği katkılardan dolayı mutluyum. O bu durumunu her zaman korur ve takıma daha da yardımcı olur.”



“Taraftarlarımızla birlikte umarım ikinci yarıda istediğimiz başarılara ulaşabiliriz”



-Son olarak yeni yılda Fenerbahçe taraftarlarına mesajınızı alabilir miyim?



“Taraftarlarımıza buradan yeni yıl için en iyi dileklerimi gönderiyorum. Özelikle herşeyin başı sağlık olduğu için, onlara sağlıklı bir yıl diliyorum aynı zamanda takımımıza da aynı dilekleri göndermek istiyorum. Taraftarlarımızla birlikte umarım ikinci yarıda istediğimiz başarılara ulaşabiliriz. İnanıyorum ki, hep birlikte olursak onlarla beraber bu hedeflere ulaşacağız.”