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Galatasaray'a büyük şok!

Tarih05 Ocak 2017 , 18:07

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Galatasaray'a büyük şok!

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ve Cenk Gönen'in sakatlığının ardından bir kötü haber de Eray İşcan'dan geldi.

Muslera'nın sol el beşinci parmak kemiğinde kırık, Cenk Gönen'in ise sol dizinde menisküs yırtığı sakatlıklarının ardından 3. kaleci Eray İşcan da sakatlandı.

NTV Spor'un haberine göre, Galatasaray'da 3. kaleci Eray İşcan arka adelesinden sakatlandı.

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