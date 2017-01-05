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Galatasaray'a şok haber!

Tarih05 Ocak 2017 , 11:33

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Galatasaray'a şok haber!

 

Galatasaray'ın Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kampında Fernando Muslera talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Dünkü yapılan çalışma sırasında eline darbe alan Muslera'nın serçe parmağı çıktı. Çekilen filmin ardından kontrolleri yapılan Uruguaylı kaleciye sağlık kurulu topla çalışma yapma izni vermedi.

Parmağındaki çıkık nedeniyle bir süre antrenman yapamayacağı öğrenilen başarılı filebekçisinin 10 gün sonra ligde oynanacak Konyaspor maçına yetişmesi için seferberlik ilan edildi.

Öte yandan sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Cenk Gönen ameliyat edildi. 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilen Cenk'in Karabükspor karşısında hazır hale geleceği öğrenildi.

Hürriyet

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