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Galatasaray'dan Muslera açıklaması
05 Ocak 2017 , 16:56
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı hakkında açıklama yayınladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Dün akşam yapılan antrenmanda parmağı çıkan ve ilk müdahalesi kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından sahada gerçekleştirilerek parmağı yerine oturtulan Fernando Muslera'nın tomografi tetkikleri tamamlandı.
Yapılan tetkiklerin ardından sol el beşinci parmak kemiğinde kırık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlandı."
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