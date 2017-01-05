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Gaziantepspor ayrılığı açıkladı..
05 Ocak 2017 , 16:12
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kaleci Charles Itandje ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Itandje'ın sezon sonuna kadar olan sözleşmesinin karşılıklı mutabakata varılarak feshedildiği belirtildi.
Gaziantep ekibi, 34 yaşındaki file bekçisiyle sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlamıştı.
Kamerunlu kaleci, bu sezon kırmızı-siyahlı ekiple 5 lig maçında görev almıştı.
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