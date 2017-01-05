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Gençlerbirliği, Adanaspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya hazırlanan iki ekip hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği, Adanaspor'u yeni transferi Jonathan Ring'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Tarih05 Ocak 2017 , 18:59

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Gençlerbirliği, Adanaspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için Antalya'da kampta bulunan iki ekibin hazırlık maçında Gençlerbirliği, Adanaspor'u 1-0 yendi.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde, bir otelin sahasında oynanan maçta Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü ilk yarıda yeni transfer Jonathan Ring kaydetti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, transferi için adı Galatasaray'la anılan takım kaptanı Ahmet Çalık'a bu hazırlık maçında görev vermedi.

Antalya kampının ilk hazırlık maçını yapan Gençlerbirliği ve Adanaspor, çalışmalarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

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