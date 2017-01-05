Hıncal Uluç'tan olay yazı..

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yolsuzluk yaptığını ileri sürdü. "Dursun Özbek işi başına gelirken 'Son 15 yılın hesabını bir bağımsız yabancı şirkete yaptıracağım' demişti. Yaptırdı. Bütün sonuçlar elinde. Açıklanırsa, spor camiamız sallanır. Öyle yolsuzluklar, işi bilmemekten kaptırılan öyle paralar çıktı ki ortaya" iddiasını ileri süren Uluç, "Şimdi Başkan Özbek'in elinde, en başta kendi elini yakan bir yolsuzluk ve beceriksizlik dosyası var. Ne yok edebiliyor, ne açıklayabiliyor" diye yazdı.

Hıncal Uluç'un “Adamı Levent sırtından vurunca, Alp işi bıraktı!.”başlığıyla yayımlanan (5 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Galatasaray muhabiri geçinen meslektaşlarım, bu satırları okuyunca acaba sıkılacaklar mı?. Acaba birisi nihayet "Gazetecilik yapmaya karar verip, Galatasaray'da neler olup bittiğini öğrenecek ve bir Haber/Analiz yazabilecek mi?.

İşte, kendi kaynaklarımdan, hiç de zorlanmadan aldığım üç haber!.

Her biri spor sayfalarına manşet olur, olay yaratır, günlerce konuşulur ve üzerine tonla yorum yazılırdı.

Niye bu haberleri almaya teşebbüs bile etmiyorlar?.

Daha kötüsü alıyor da yazamıyorlar mı?.

Daha da kötüsü.. Yazıyorlar da, müdürleri sayfaya mı koymuyor?.

Bence hiçbiri değil.

Tek gerçek, "Gazetecilik bitti.." En kötüsü.. Bu da kimsenin umurunda değil!.

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Haber 1!.

Alp Yalman, Noel'i geçirmek üzere, her yıl olduğu gibi eşinin ailesinin yaşadığı Viyana'ya gitti. O yurt dışında iken, Başkan Dursun Özbek tarafından Futbol Şubesi'nin başına tayin edilen kardeşi Mehmet Özbek, gene Başkan tarafından Futbol Takımını yönetmek üzere göreve getirilen Alp Yalman'ı tasfiye etmek için bir planı uygulamaya koydu.

Sırf Başkan Özbek'e kalkan olmak üzere bu göreve getirildiğini bile bile, perde arkasından iş yapan, benin "Florya'daki hayalet" dediğim Alp Yalman, takımı, kendi talimatları doğrultusunda yönetmek üzere, Levent Nazifoğlu adlı, zamanında bir yöneticinin çantasını taşımak dışında görev yapmamış olan kişiyi "Göstermelik İdareci" olarak seçti.

Levent'in işi Alp ne söylerse onu yapmaktı..

İşte bu Levent nam zat, kendisini oraya getiren Alp'i sırtından vurup, Mehmet Özbek'le işbirliği yaptı. Bu ikili, Riekerink'in görevde kalması, Yasin'in süresiz kadro dışı bırakılması, Hamit'in sözleşmesinin feshi gibi önemli kararları, Alp'e danışma gereği bile duymadan aldılar. Başkan Dursun Özbek de bu kararları anında onayladı.

Alınan kararları gazetelerden öğrenen Alp "Ne oluyor" deyince, Özbek Kardeşler "Biz böyle uygun gördük" dediler..

..Ve Alp işi bıraktı.

Şimdi diyeceksiniz ki, "Bu kaçıncı bırakış!."

Haklısınız..

Alp, daha evvel de işi bırakmış, bunu yazdığımda, telefon edip "Hiç başlamadım ki, bırakayım" demişti. Onu da yazmıştım..

Ama 40 yıllık dostum, bunları söyledikten sonra beni sattı. Hiçbir şey olmamış gibi Danimarka'ya gitti. Dursun'un yanında antrenman izlerken poz verdi.

Şimdi de gider, Suudi Arabistan kampında poz verirse şaşırmam..

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Haber 2!.

Dursun Özbek işi başına gelirken "Son 15 yılın hesabını bir bağımsız yabancı şirkete yaptıracağım" demişti.

Yaptırdı.. Bütün sonuçlar elinde..

Açıklanırsa, spor camiamız sallanır.. Öyle yolsuzluklar, işi bilmemekten kaptırılan öyle paralar çıktı ki ortaya..

Ancak Dursun Özbek, elindeki bu belgeli raporu açıklayamıyor.. Derin Galatasaray mı elini tutuyor, tehditler mi alıyor, tapeler mi var, bilemiyorum.

Kaynaklarımdan öğrendiğim, yakınlarına "Bana açıklatmıyorlar" dediği..

"Ama açıklamalısın. Gerçekleri, üyeler de, Galatasaray camiası da öğrenmeli" diyenlere "Bir çözüm bulmaya çalışıyorum" diyor..

Çözüm, raporu, araştırmayı yapan yabancı firmaya açıklatmak.. Ama firma bu teklifi kabul etmiyor.

"Biz sipariş üzerine bu incelemeyi yaptık.

Raporu sipariş sahibine verdik. İşimiz bitti. Ötesine karışmayız. Sorumluluk almayız.

Siparişi veren bu raporu istediği gibi kullanma hakkına sahiptir" diyorlar.

Şimdi Başkan Özbek'in elinde, en başta kendi elini yakan bir yolsuzluk ve beceriksizlik dosyası var.

Ne yok edebiliyor, ne açıklayabiliyor..

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Haber 3!.

Riva ve Florya karşılığı TOKİ, Galatasaray'a en az 500 milyon lira garanti etmişti ya!. Başkan Özbek, banka banka dolaşıp bu garanti belgesini kırdırmaya uğraşıyor..

Ziraat Bankası ve Deniz Bank'la pazarlıklar, görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlanırsa, gelecek sıcak para ile kulübün malları üzerindeki tüm temlikler kaldırılacak ve birazcık nefes alınacak..

Olmazsa!..

Yandı gülüm keten helva!.