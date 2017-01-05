İngiltere'den Rodallega iddiası!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor’da forma giyen Hugo Rodallega için İngiliz basınından bir iddia geldi. Ada basını, golcü futbolcunun Championship’te yer alan Queens Park Rangers’ın radarında olduğunu yazdı.



Rodallega’nın adı Trabzonspor ile de anılırken, Daily Mail’deki habere QPR, bu futbolcuyu transfer ederek gol yollarındaki problemi çözmek istiyor. Akhisar formasıyla 53 maçta 25 kez ağları havalandıran 31 yaşındaki oyuncunun da İngiltere’ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.



Akhisar yönetimi ne diyor?



Golcü futbolcunun takımdan ayrılacağı yüksek sesle dile getirilirken, Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, Trabzonspor’dan teklif almadıklarını bildirdi. Manisa ekibi de takımın gol yükünü çeken Rodallega’ya teklif yapmayı düşünüyor. Ayrıca, Çin'den gelen teklifin de, "Küme düşersek 30 milyona toparlanamayız" denilerek reddildiği öğrenildi.