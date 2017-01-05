İşte Eto'o'nun alternatifi

Beşiktaş, bir süredir Brezilya ekibi Palmeiras ile 24 yaşındaki forvet için temaslarda bulunuyordu. Siyah beyazlıların, sambacılarla Dudu'nun sezon sonunda transferi için el sıkıştığı iddia edildi.

Eto'o konusunda olumsuz bir yanıt gelirse Kartal, golcüyü 1 hafta içinde Türkiye'ye getirmek için Palmeiras'a baskı yapacak.

Başkan Fikret Orman, Eto'o transferinde bizzat devreye girerek, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile pazarlık masasına oturdu.1,5 saatlik zirvede Orman'ın ilk olarak 1 milyon euro ve Ömer Şişmanoğlu'nu takasta vermeyi teklif ettiği belirtildi. Öztürk ise Ömer'in yanı sıra sezon sonuna kadar kiralık bir oyuncu daha ve 2.5 milyon euro istedi.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çok yakın olduğu Dudu 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Dinamo Kiev’den Palmeiras'a 2015’te transfer oldu.

1.66 boyundaki yetenekli futbolcu 23 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırırken tam 9 kez takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

TRT Spor