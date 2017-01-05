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İşte PAOK'un Galatasaray'dan istediği rakam!
05 Ocak 2017 , 14:33
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Galatasaray, Garry Rodriges transferinde son noktaya geldi.
Özgür Sancar - Ajansspor
PAOK'ta forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu, takımında devam edemeyeceğini, Galatasaray'dan gelen teklifi kabul etmek istediğini söylemiş ve bu nedenle son lig maçının kadrosuna dahil edilmemişti.
Kulübün sahibi Savvides öncülüğünde yapılan toplantıda oyuncunun satışı yönünde karar alındı; ancak Yunan temsilcisi bu transfer operasyonundan net 3 milyon Euro kazanmak istiyor; o nedenle pazarlığı 5 milyon Euro'dan açtı. İki milyon euro futbolcu ve menajeri için ayrılan para, geri kalan 3 milyon euro ise PAOK'a kalacak olan miktar.
Galatasaray ise son olarak toplamda 3.5 milyon euro karşılığında bu transferi bitirmek istiyor. Sarı kırmızılıların oyuncunun iradesinin Galatasaray'da oynamaktan yana olması gerçeğiyle birlikte, sezon içerisinde kazanılacak başarılar ve oyuncunun sonraki satışından yüzde vermek şartıyla Yunan kulünü ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Yunan kaynaklar, PAOK'un bir şekilde Galatasaray'la uzlaşacağını, anlaşmanın çok yakın olduğunu söylüyorlar.
AJANSSPOR ÖZEL
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