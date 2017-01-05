"Kalitemizi sahaya yansıtırsak zor tutuluruz"

Galatasaray'ın golcüsü Eren Derdiyok, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Eren'in sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Sezona iyi başladım ama sonra düşüş oldu. Bunlar oluyor yani, futbol böyle. Kanattan geldiğimizde, ortalar yaptığımızda ben daha etkili oluyorum ama bir takım oyunumuz var. Ona adapte oluyorum.

Çok iyi bir takımız, taraftarlarımız mükemmel. Bizi her zaman desteklediler. İyi olsun, kötü olsun, bizi yalnız bırakmadılar. Levent Nazifoğlu'nun beni Lewandowski'ye benzetmesi beni gerçekten çok mutlu etti.

Hazırlık dönemini iyi değerlendirip, ikinci yarıda çok daha iyi olacağımıza yüzde100 eminim. Performansımızı yansıtırsak zor tutuluruz. İkinci devreye daha güçlü girmek istiyorum. Çünkü buna hem takımın, hem kulübün ihtiyacı var. Zor goller attım, basit goller kaçırdım. İkinci yarıda yüzde yüzümü vereceğim. Takım şampiyon olsun ben gol kralı olmasam da olur. Podolski'nin transferi konusunu bilmiyorum ama eksik kalırsak bir takviye yaparız.

Puan tablosuna baktığımızda iyi durumdayız, toparladık. Gereksiz kayıplar yaşadık ama daha iyi yerde olmamız gerekiyordu. Tuzla maçı sıkıntılı geçti. Bu biz değiliz kesinlikle. Böyle bir şeyin yeniden yaşanmayacağını düşünüyorum.

Rizespor’a attığım gol, kariyerimin en iyi golleri arasında ilk sırada. Hayatımda attığım en güzel goldü. Bir daha topa öyle vurabilir miyim, bilmiyorum.