Kayserispor'da transfer çalışmaları sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa seçilmesi beklenen Erol Bedir, teknik direktör Sergen Yalçın'ın tespitleri sonucu, kulübü daha yukarı çekebilecek şehre ve prensiplere uygun oyuncuların transferi konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Kayserispor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bedir, kulübün 19 Ocak Perşembe günü olağanüstü kongreye gideceğini hatırlattı.

Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının olağanüstü kongrede kendi ismi üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Kayseri ve Kayserispor konusunda bilgi birikimi olup, Kayserispor'un mevcut durumundan ve gelecek günlerinden endişe eden, şehrimizin kanaat önderleri yaptıkları istişare sonucunda ilimizin adını taşıyan bu köklü kulübümüzün sıkıntılarını çözmek, şehri bu konuda harekete geçirmek ve Süper Lig'in ikinci yarısında yeni bir ivme kazandırmak için Kayserispor'un 19 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda şahsımın başkanlığında bir yönetim kurulu oluşturulması konusunda mutabakata varmışlar ve keyfiyet tarafıma tebliğ edilmiştir."

Bedir, 2 Ocak Pazartesi günü konudan haberinin olmasıyla mevcut kulüp yönetimden vekaletname alarak kulüpteki rutin çalışmaların sürdürüldüğünü ve takımın devre arası kampı için Antalya'ya gönderildiğini vurguladı.

Federasyona başvurarak geçmiş alacakları nedeniyle fesih talep eden yabancı futbolcuların alacaklarının ödendiğine dikkati çeken Bedir, şöyle devam etti:

"Futbolcumuz Nakoulma biz görevi almadan aynı nedenlerle fesih işlemi yapmış ve serbest kalmıştır. Nakoulma konusunda da sözleşme yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer futbolcularımızın, geçtiğimiz sezondan ve bu sezonun ilk yarısından birikmiş ciddi miktarda alacakları mevcuttur ancak bu kardeşlerimizle de 1-2 gün içinde görüşmeler yapılacak ve alacaklarına istinaden ödemeler yapılacaktır. Popüler ve köklü bir kulüp olan Kayserispor'un başına Türk futbolunun efsane futbolcusu ve yeni jenerasyonun başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın getirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Sergen hocanın tespitleri sonucu, kulübümüzü daha yukarı çekebilecek şehrimize ve prensiplerimize uygun oyuncuların transferi konusunda da çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Taraftardan destek isteyen Bedir, şehrin kenetlenmesi ve tek vücut haline gelerek, Kayseri Kadir Has Stadı'nı rakip takımların korkulu rüyası haline getirmenin öneminin altını çizdi