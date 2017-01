"Kazanmak için geldim"

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÖKHAN'IN AÇIKLAMALARI...

Kariyerimde öğrendiğim şeyleri bu takıma vermek istiyorum. Ortam olarak güzel bir takıma sahibiz." diyen Gökhan İnler, "Takımdaki genç oyuncularla aynı dönemlerden geçtim. Bu yüzden onlara bildiklerimi öğretiyorum. Bizim yaştaki futbolcular, gençler için önemli. Gençliğimde Udinese'de oynarken Di Natale vardı. Bana çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Gökhan şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak ise "İlk devrede çok maç oynadık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Her 3-4 günde bir maçımız var, bu yüzden takımdan memmunum. İkinci devreye de iyi başlamak istiyoruz ve mayıs ayında şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Gökhan İnler neden şut çekmiyor?

Napoli ve İsviçre Milli Takımında mesafe tanımaksızın çektiği sert ve isabetli şutlarla bilinen Gökhan Beşiktaş'ta ise bu özelliğini henüz yansıtabilmiş değil. Bu konu hakkında görüşleri sorulan Gökhan, "Herkes uzaktan şut çekmemi istiyor, onu hissediyorum. Ama önemli olan takım." dedi.

Beşiktaş olarak sürekli kazanmak zorunda olduklarına değinen tecrübeli futbolcu, "Ben de her maçı kazanmak için bu takıma geldim. Burada kim varsa her maçı kazanmak istiyor. Taraftar ve kulüp için yüzde yüzümüzü verip her maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

TARAFTARA ÖVGÜ

Taraftarlar hakkında da konuşan Gökhan, "Taraftarın desteğini Vodafone Arena'da hep hissediyoruz. Kötü oynasak da, yenilsek de bizimleler." ifadelerini kullandı.

Hakemler hakkında da görüşleri sorulan İnler, "Hakemlerin de işi zor. Ama Dinamo Kiev maçında o şekilde yenilmek bizi çok üzdü. Gol çizgisi teknolojisi önemli ama video hakem sahadaki futbolu yavaşlatabilir." yorumunda bulundu.

Hakeme tepki göstermenin fayda sağlamadığını da belirten Gökhan, "Saha içinde yapılan kasti faullere herkes sinirlenebilir. Ama saha içinde hakem var. Sen ne yapabilirsin ki? Reaksiyon göstersen sadece sen değil, takım da kaybeder. Kırmızı kartla çıkarsın ve takım yalnız kalır. Tabi ki herkesin karakteri başka ama biz takım olarak maçı hep 11 kişi tamamlamak istiyoruz." dedi.

HAPOEL BEER SHEVA YORUMU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu elemesindeki rakibi İsrail temsilcisi hakkında da görüşleri sorulan İnler, "Bundan sonra her maç final gibi olacak. Beer Sheva Inter'i 2 maçta yendi. Ama biz de iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Habertürk