Medipol Başakşehir'de Türk lirası dönemi

TRT Kent Radyo'da "Ahmet Fisunoğlu ile Spor Kulübü" programına telefonla bağlanan Medipol Başakşehir Kulübü ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, Başakşehir Spor Kulübünde futbolculara olan ödemeleri 1 aralık 2016 tarihinden itibaren Türk Lirası üzerinden yapılmaya başlandığını belirterek bu sistemin bundan sonra kendi kulüplerinde böyle devam edeceğini söyledi… Göksel Gümüşdağ, “biz futbolcularımıza alacaklarını TL üzerinden ödeme yapacağız, futbolcular hangi para birimini ülkelerinde kullanmak isterlerse bu onların tasarrufudur dedi. Gümüşdağ böylelikle Cumhurbaşkanımızın istediğini de futbolun bu diliminde uygulamaya başladıklarını söyledi.

EGEMEN VE İRFAN CAN AÇIKLAMASI

Göksel Gümüşdağ devam eden şampiyonluk yarışına da değinerek ligin ikinci yarısında ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek , “biz zaten ilk yarının şampiyonuyuz dedi. Gümüşdağ gerçekçi hedeflerinin ne olduğunu ancak 25 ile 28’inci haftalar içinde görebileceklerini söyledi. Transferler konusuna da değinen Gümüşdağ, Emre ve Mossoro’nun alternatifini 21 yaşındaki genç İrfan Can ile bulduklarını, Egemen’in de katılımıyla birlikte takımın tecrübe kazandığını söyledi.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Ayrıca Gümüşdağ; “Bizim öncelikle hedefimiz ilk üçün içerisinde olmak... Biz küçük bütçelerle büyük hayaller kuran bir takımız. Başakşehir ekibinin doğru temeller üzerine oturduğunu söyleyebilirim. Bizim öncelikli hedefimiz şampiyonluk değil ligin futbol oynamaya çalışan ve sevilen bir takımı olmak…”

(Hürriyet)