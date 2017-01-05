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Menajerinden kritik transfer açıklaması!
05 Ocak 2017 , 19:44
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR- Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden biri olan Aleix Vidal için menajerinden açıklama geldi.
İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Graziano Battistin, Vidal için her şeyin beklemeye alındığını söylerken, "O üst düzey bir oyuncu ve Barça'dan ayrılması bazı koşulların sağlanmasına bağlı" diye konuştu.
Katalan merkezli Sport gazetesinin haberine göre de ilk 11'de oynama şansı olmadığını düşünen İspanyol sağ bek daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Gazete, oyuncuya talip olan son takımın Galatasaray olduğunu yazdı.
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- Galatasaray
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