Milan Jevtovic ile yollar ayrıldı

Antalyaspor'un sezon başında yaklaşık 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve büyük umutlar beklediği Milan Jevtovic ile yollar kısa süreliğine ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sırp futbolcunun kiralandığı öğrenildi.

Antalyaspor'da forma şansı bulmakta zorlanan Milan Jevtovic, sezon sonuna kadar Rosenborg'a oynayacağı ifade edildi.

Yönetimin gizlilik kararıyla yürüttüğü transfer çalışmalarında Brezilyalı kanat oyuncusunun yanı sıra, İngiltere’de bir futbolcuya teklif yapıldığı öğrenildi. Kadrosundaki yabancı futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kırmızı beyazlılar, takımda forma şansı fazla bulamayan futbolcularıyla da yollarını ayırmaya devam ediyor. Takımdan son olarak Milan Jectovic, kırmızı beyazlıların kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaştı.

Sezon başında transfer edilen ve teknik direktör Rıza Çalımbay‘ın kadroda fazla ver vermediği futbolcular arasında yer alan Jectovic, Rosenborg’a kiralandı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonuna kadar Norveç takımında forma giyecek.