- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
"Mutsuz yaz ağabey"
05 Ocak 2017 , 09:10
Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın, “4 milyon Euro da verseler, Galatasaray’a vermeyeceğim” dediği Ahmet Çalık, takımının dünkü idmanında ilginç bir şaka yaptı.
Gazetecilerin bulunduğu yerden geçerken fotoğrafının çekilmesi üzerine 22 yaşındaki savunmacı, “Abi yaz, mutsuz ve düşünceli yaz” dedi.
Bu sözler, transferi gerçekleşmediği için genç stoperin çok üzgün olduğu şeklinde yorumlandı. Bu arada Gençler’in teknik direktörü Ümit Özat da Ahmet Çalık konusuyla ilgili olarak, “Ahmet’i bugün 1 liraya olmazsa, sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar. Alacaklar, çünkü Ahmet bugün ülkenin en iyi stoperlerinden birisi” açıklamasını yaptı.
Fanatik
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar