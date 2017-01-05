"Mutsuz yaz ağabey"

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın, “4 milyon Euro da verseler, Galatasaray’a vermeyeceğim” dediği Ahmet Çalık, takımının dünkü idmanında ilginç bir şaka yaptı.



Gazetecilerin bulunduğu yerden geçerken fotoğrafının çekilmesi üzerine 22 yaşındaki savunmacı, “Abi yaz, mutsuz ve düşünceli yaz” dedi.



Bu sözler, transferi gerçekleşmediği için genç stoperin çok üzgün olduğu şeklinde yorumlandı. Bu arada Gençler’in teknik direktörü Ümit Özat da Ahmet Çalık konusuyla ilgili olarak, “Ahmet’i bugün 1 liraya olmazsa, sezon sonunda gelip 2 liraya alırlar. Alacaklar, çünkü Ahmet bugün ülkenin en iyi stoperlerinden birisi” açıklamasını yaptı.

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