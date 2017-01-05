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Oleksandr Karavaiev resmen Fenerbahçe'de
05 Ocak 2017 , 16:26
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Fenerbahçe, Shakhtar'dan Oleksandr Karavayev'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.
1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.
Oleksandr Karavaiev’e Fenerbahçe’ye “Hoşgeldin” diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL AŞ.
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