Operasyon yıldızlara bağlı!

Galatasaray'da stoper transferi tam bir kaosa dönüştü... Vitor Hugo için bahsedilen 7-10 milyon Euro'lar... Ahmet Çalık için ortada dolaşan 4-5 milyon Euro'lar...

UEFA'nın finansal fair-play kuralları yüzünden bir yıl ceza alan Galatasaray'ın böylesine büyük rakamları sadece stoper mevkisi için gözden çıkarması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Sezonu Eren Derdiyok ile bitiremeyecek olan Galatasaray bir de forvet transferi yapmak zorunda. Aynı şekilde kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in yerine de bir sağ açığın alınma zorunluluğu var. Forvet için adı geçen Edu Vargas için konuşulan rakamlar 3-4 milyon euro civarında. Aynı şekilde Garry Rodrigues için de 4-5 milyon Euro'luk rakamlardan bahsediliyor.

Adı geçen oyuncular için şartlar en iyi ihtimalle oluştuğu taktirde Galatasaray devre arasında 18 milyon Euro harcamak zorunda kalacak. Bu da akıllara Podolski'nin yanında en az bir yıldızın daha devre arasında satılması anlamına geliyor.

Bu ismin de annesinin Türkiye'den ayrılmasını istediği Wesley Sneijder olduğu iddiaları iyice yükselmiş durumda. Sneijder ve Podolski'den toplamdan 15 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleyen Galatasaray yönetiminin Yasin'i de 3-4 milyon Euro civarlarında bir rakama satması durumunda yönetimin Ocak transferini sorunsuz atlatabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Fotospor