Orman'dan Eto'o sözleri: ''Kısmetse olur''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lig TV'ye özel bir röportatj verirken, gündemdeki konuları dile getirdi ve transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Fikret Orman'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizde yaşanan olaylar ve döviz kurundaki artış bizi transferde çok zorluyor. Önce kendi oyuncumuzun ödemesini düşünmek zorundayız. Onu al başkan, bunu al başkan, şöyle yap başkan! Ülkemizin gerçekleri var, Beşiktaş'ın gerçekleri var. Babel aramıza katıldı, çok çabuk uyum sağladı. Oynarsa Babel mutlu olacak.

Ryan Babel sanki 10 yıldır oynuyormuş gibi. Mutluyuz. Mitrovic ise uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibi 4-5 defa izledi, Gökhan Keskin, Metin Albayrak izledi, ben izledim. Mitrovic inşallah faydalı olur.

Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur. İlgilendik. Takas konuşuluyor, takası düşünmüyoruz. Bizim oyuncularımız mal değil, onlar bizim evlatlarımız. Oyuncu ve kulüpler isterse, bazı oyuncularımızın kiraya gitme durumu var. Ancak, takas olarak bakmam ben. Rhodolfo'yu ne zorluklarla aldık. Biz de inanılmaz işler yaptı. Müthiş insan, müthiş çocuk. İstiyorum top oynasın.

Eto'o kısmetse olur. Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif, Cenk zaten Milli Takımın gol kralı, Eto'o olursa olur, olmazsa olmaz. İsmi ne güzel, Fernando Torres ne kadar da güzel deyip transfer yapmıyoruz. Gomez'in gitmek istemesi ailesiydi. Sezon sonu geldiği zaman Gomez konusunu masaya yatıracağız. Şu anda konumuz değil. Mehmet Ekici çok kaliteli bir oyuncu ama o bölgede çok kaliteli oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız.

Ümraniye'ye 10 milyonun üzerinde bir para yatıracağız. Yapacağımız çok işler var. Kamp tesisleri de yapılacak. Müze bitti, müzeyi açacağız. Akatlar'daki tesisimiz bitti, 19 Mart'ta açılışımız var. Yaklaşık 5-6 milyon TL harcadık. "Yapılacak işler bitmiyor ama biz de rahat durmuyoruz. Sürekli bir şeyler çıkarıyoruz. Çok çalışmamız lazım"

Hain saldırı sırasında çatı hasar gördü değişmesi lazım hepsi telafi edilebilir o güzelim çocukları kimse geri getiremeyecek.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Abdullah Avcı çok başarılı işler yapıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ezeli rakiplerimiz. Onlarla sahada mücadele edeceğiz. Saha dışı pis olaylara girmeyeceğiz. "Şampiyonluk yolunda çantada keklik değiliz. Saha dışı oyunlara müsaade etmeyeceğiz.

Dinamo Kiev maçı aynı 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılan gibi Beşiktaş'a yapılmış bir ayıptı. Masa başı bir oyundu. Karşılaşmanın başında durumu fark ettim. Beşiktaş, Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getirebilir mi? Bence getirebilir.

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