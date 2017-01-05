Osmanlı'dan hücuma takviye!

AJANSSPOR- Yoluna üç kulvarda birden devam eden Osmanlıspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

L'Equipe gazetesinin haberine göre başkent ekibi Bastia forması giyen Thievy Bifouma'nın transferinde mutlu sona çok yakın. Fransız ekibinin bu transfere izin vermeyi düşündüğü bildirildi.

Bu sezon başında Espanyol'den transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon 15 maçta 2 gol kaydetmişti. Kongolu oyuncu forvette ve kanatlarda forma giyiyor.