Özer ve Olcan'dan iddialı açıklamalar!

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Akhisar Belediyespor'un sezon başı kadrosuna kattığı Özer Hurmacı ve yeni transferi Olcan Adın, Lig Tv'ye özel açıklamalarda bulundular.

Akhisar Belediyespor'a geldikten sonraki izlenimlerini anlatan Özer, " Burada aile ortamı var, iyi ve düzgün yönetilen bir kulüp. Buradan giden oyuncularda pişmanlık duygusu seziyorum. Nedenini de geldikten sonra gördüm. Taraftarlarımız, Akhisar'dan Manisa'ya gelemiyorlar. Akhisar'a stad yapılırsa, stadımız dolar. Hocalarımızın fazla kredisi yok, bu yüzden altyapı oyuncularına süre verme konusuna sıkıntıları var. Tolunay hocanın agresif olduğunu duyuyordum. Ancak buraya geldiğimde onun, pozitif olduğunu gördüm. Tolunay Kafkas'ın, Akhisar için bir şans olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeni transfer Olcan Adın ise, "Onlar bizi izleyecekler, baskı yapacaklar. Olumlu ve olumsuz eleştirecekler. Bu beni motive ediyor. Yabancı oyuncuları isteriz ve onları dışlamıyoruz, başımızın üzerinde yerleri var. Ama genç ve türk oyuncuların ön plana çıkmasını istiyorum. 2. yarı maçları can havli ile oynanan maçlardır, özellikle küme düşme potasındaki maçlar. Ben bu sene ligi, bitirebileceğimiz en iyi yerde bitireceğimize inanıyorum. Ayrıca Türkiye Kupası da var. Tolunay hoca için Türkiye Kupası çok önemli bir yerdedir. Her zaman onu kazanmak ister. Mantıklı baktığınızda da Türkiye Kupası direkt Avrupa Kupası'na gitmenizi sağlıyor." sözlerini kullandı.

Akhisar Belediyespor, ilk yarıyı 20 puanla 10. sırada kapadı.