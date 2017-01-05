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Paşa'dan Çalımbay açıklaması!

Tarih05 Ocak 2017 , 10:00

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Paşa'dan Çalımbay açıklaması!

Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, eski hocaları Rıza Çalımbay hakkında konuştu.

Çalımbay’ın takımdan kendisinin ayrılmadığını belirten Kasımpaşa Sportif Dİrektörü Nursal Bilgin, “Eğer o bizden ayrılsaydı, Kasımpaşa’ya tazminat ödemesi gerekirdi. Kasımpaşa, kendisine yüklü bir tazminat ödediğine göre konu gayet açık ve net” dedi.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hakem hatalarının kendilerini çok fazla bulduğunu belirten Bilgin, video hakem uygulamasının gelmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kesinlikle destekliyorum. Çok canımız yanıyor ve bu devam ediyor. Nedenini anlamıyoruz. Video hakem bu işi çözebilir” ifadelerini kullandı.

Habertürk

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