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Pato ile sıcak temas!
05 Ocak 2017 , 09:36
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Sezon başında yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan Galatasaray yönetimi, bu kez aynı hataya düşmemek için ince eleyip sık dokuyor. Galatasaray, Villarreal'da istediği ortamı bulamayan Pato için harekete geçti. Sambacıyı 3 milyon Euro'luk yıllık ücretle ikna etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, vakit kaybetmeden İspanyolların kapısını çaldı. Yönetim, 3 milyon Euro'ya Corinthians'tan transfer edilen Pato için 4 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli önerdi.
MARCA DA YAZMIŞTI
İspanyol kulübü, bu rakama sıcak bakarken net yanıtını vermedi ve düşünmek için süre istedi. Villarreal birkaç gün içinde kesin cevabını Galatasaray’a iletecek. Yıllık 1.8 milyon Euro kazanan Brezilyalı oyuncunun da 3 milyon Euro'luk maaşa “hayır” demeyeceği ifade ediliyor. Geçen gün İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca, Galatasaray’ın Pato transferini çok istediğini ve girişimlere başladığını okuyucularına duyurmuştu. Pato bu sezon 19 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.
Kaynak : AMK
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