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Pereira'nın dikkat çeken özelliği!
05 Ocak 2017 , 21:33
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Spor Toto Süper Ligde sezon başında yaptığı transferlerde hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor’da ara transfer döneminde ilk imzalar atıldı.
Arjantinli oyuncu Mas ve Portekizli oyuncu Pereira, kendilerini bordo-mavili renklere bağlayan imzaları atarken ilk idmanlarına da çıktılar.
Trabzonspor’da yeni transferlerden sağ bek mevkiinde forma giyen Pereira, özellikle yaptığı ortalarla dikkat çekti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda orta çalışması sırasında Pereira’nın yaptığı nokta ortalar bu noktada teknik heyetin de yüzünü güldürdü...
61SAAT.COM
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
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