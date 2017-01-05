Riekerink'i düşündürüyor!

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı öncesi henüz istenilen takviyeleri gerçekleştiremedi. İlk yarı bitiminde yönetimle yaptığı görüşmede en az 4 transfer yapılmasını ve bu isimlerin kampa yetiştirilmesini talep eden Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, yine hüsran yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte gönderilen, kadro dışı kalan ve formsuz isimler nedeniyle Hollandalı teknik adam kara kara düşünüyor. Riekerink, gerekli takviyelerin yapılamaması nedeniyle Antalya kampına 24 kişilik kadro ile gidecek. Bunların 6'sı ise genç takım oyuncuları…

YİNE SABRİ’YE KALDI



Galatasaray’ın en sağlam yeri kalesi. Muslera kalesinde güven veriyor. Selçuk, De Jong, Tolga ve zaman zaman da Josue'nin şans bulduğu orta alanda da sıkıntı yok gibi ancak diğer mevkiler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Riekerink, sağ beke ısrarla transfer istiyor ancak sarı-kırmızılı yönetimden bu yönde bir hamle henüz gelmedi. Tuzla maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Cavanda da kampa götürüldü. Ancak sağ bekte ya Sabri, ya Linnes oynayacak.



SAVUNMA DAĞILDI



Galatasaray, defansın göbeğinde büyük sorun yaşıyor. Sezon başında Koray'ın yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından Serdar Aziz'in en az 3 ay sahalardan uzak kalacak olması, Chedjou'nun da gözden çıkarılması sonrasında göbekte sadece Semih Kaya ile Hakan Balta kaldı. Yönetim, bu bölgeye transfer yapamayınca işler sarpa sardı. Şu anda idmanda çift kale maçta yedek takımda oynayacak iki stoper bile bulunmuyor. Galatasaray’da sol bek Lionel Carole'un altarnatifi de yok.



YILDIZLARIN AKLI KARIŞIK

Sarı-kırmızılı camianın en merak ettiği konulardan biri de Sneijder ile Podolski'nin takımda kalıp kalmayacağı. Sarı-kırmızılı yöneticiler Poldi için bir Çin kulübüyle anlaştıklarını açıkladı ama henüz karar veremeyen Alman forvet kamp kadrosuna alındı. Sneijder'in menajeri de her an oyuncusunun Çin'e gidebileceği yönünde ifadeler kullanıyor. Bruma'nın adı sürekli İngiliz ekipleriyle anılıyor. Yasin ise kadro dışı. Mevcut kadroda sadece futbola odaklanan Sinan dışında ofansif kanat oyuncusu yok gibi görünüyor.



ÇİFTE DÖNEMEYECEK

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, hücum anlamında daha efektif bir takım olmaları gerektiğini söylemiş ve sezonun ikinci yarısında çift forvetli sistemi deneyeceklerini açıklamıştı. Ancak Hollandalı hocanın planları suya düştü. Müzmin sakat Sigthorsson ile yolların ayrılmasının ardından kadrodaki tek santrfor Eren Derdiyok kaldı. En az 2 hücum elemanı isteyen Riekerink'in beklentilerini yönetim şu ana kadar karşılayamadı. Riekerink, eski sistemle yola devam etmek zorunda kalacak.



Kaynak : AMK