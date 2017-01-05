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Sakho'ya onay çıktı..

Tarih05 Ocak 2017 , 08:57

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Sakho'ya onay çıktı..

İngiliz medyasının iddiasına göre, Galatasaray’ın transfer gündemindeki Mamadou Sakho’nun Liverpool’dan ayrılmasına, teknik direktör Jürgen Klopp’tan onay çıktı.

Haberde Sarı-Kırmızılılar’ın Fransız stoperi kiralamak için ne gerekiyorsa yapacağı yazıldı.

Ayrıca Sakho’ya Galatasaray’ın yanı sıra Milan ve İnter gibi İtalyan devlerinin de talip olduğu bildirildi. 

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