Sakho'ya onay çıktı..

İngiliz medyasının iddiasına göre, Galatasaray’ın transfer gündemindeki Mamadou Sakho’nun Liverpool’dan ayrılmasına, teknik direktör Jürgen Klopp’tan onay çıktı.



Haberde Sarı-Kırmızılılar’ın Fransız stoperi kiralamak için ne gerekiyorsa yapacağı yazıldı.



Ayrıca Sakho’ya Galatasaray’ın yanı sıra Milan ve İnter gibi İtalyan devlerinin de talip olduğu bildirildi.

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