- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Sakho'ya onay çıktı..
05 Ocak 2017 , 08:57
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
İngiliz medyasının iddiasına göre, Galatasaray’ın transfer gündemindeki Mamadou Sakho’nun Liverpool’dan ayrılmasına, teknik direktör Jürgen Klopp’tan onay çıktı.
Haberde Sarı-Kırmızılılar’ın Fransız stoperi kiralamak için ne gerekiyorsa yapacağı yazıldı.
Ayrıca Sakho’ya Galatasaray’ın yanı sıra Milan ve İnter gibi İtalyan devlerinin de talip olduğu bildirildi.
Fanatik
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar