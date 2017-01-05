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Samsunspor'a Süper Lig'den takviye!
05 Ocak 2017 , 12:30
AJANSSPOR-
Trabzonspor'un Azeri genç santrforu Ramil Sheidaev sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralandı.
(Detaylar birazdan)
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