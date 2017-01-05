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Sefa Yılmaz 6 aylığına Antep'te!

Tarih05 Ocak 2017 , 21:40

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Sefa Yılmaz 6 aylığına Antep'te!

AJANSSPOR- Süper Lig'in ilk yarısını 11 puanla 17. sırada tamamlayan Gaziantespor, hücum hattına takviye yaptı. 

Kırmızı siyahlı ekip Alanyaspor'dan Sefa Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu takımın bugünkü idmanında yer aldı.

Antep daha önce de Brezilyalı sol bek Marquinhos Pedroso'ya imza attırmıştı. 

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