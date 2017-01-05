- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Sefa Yılmaz 6 aylığına Antep'te!
05 Ocak 2017 , 21:40
AJANSSPOR- Süper Lig'in ilk yarısını 11 puanla 17. sırada tamamlayan Gaziantespor, hücum hattına takviye yaptı.
Kırmızı siyahlı ekip Alanyaspor'dan Sefa Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu takımın bugünkü idmanında yer aldı.
Antep daha önce de Brezilyalı sol bek Marquinhos Pedroso'ya imza attırmıştı.
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar