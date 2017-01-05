Sefa Yılmaz 6 aylığına Antep'te!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Sefa Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1990 doğumlu Sefa Yılmaz'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekibin renklerine bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak görev yapan Sefa, 9 lig maçında görev alıp, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.