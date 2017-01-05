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Sefa Yılmaz 6 aylığına Antep'te!
05 Ocak 2017 , 21:40
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Trabzonspor'dan Sefa Yılmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1990 doğumlu Sefa Yılmaz'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kırmızı-siyahlı ekibin renklerine bağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Sefa Yılmaz'a hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak görev yapan Sefa, 9 lig maçında görev alıp, 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
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