Sneijder Burak'ın yanına mı gidiyor?

AJANSSPOR ÖZEL - Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Çin'in Beijing Guoan takımı, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ile ilgili kararını verdi.

Büyük transfer yatırımlarıyla dikkat çeken Çin ekibi, Hollandalı yıldızın babası Berry Sneijder'in yetki verdiği, Çin Ligi'nde etkin çalışma yapan Markus Claus vasıtasıyla pazarlıklarını sürdürüyor.

İlk planda Sneijder'e sıcak bakmayan Beijing Guoan, Claus ve Sneijder'in menajeri Guido Albers'in etkin çalışması sonrasında Holllandalı oyuncunun transferini değerlendirmeye başladı.

Hollandalı oyuncunun sözleşme fesih bedeli 7.5 milyon Euro. Beijing Guoan'a yakın kaynaklar, Çin kulübünün buna yakın bir rakamda ilk teklifini sunacağını söylediler.

AJANSSPOR ÖZEL