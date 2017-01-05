Sneijder için yeniden Milan iddiası!

AJANSSPOR - Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Milan'ın rotasını bir kez daha Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e çevirdiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Galatasaray forması giyen Sneijder'in devre arası transfer döneminde 7.5 milyon euro karşılığında takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan'ın da, adı sıkça İtalyan medyasında geçen Sneijder için dereye girdiği kaydedildi.

Milan'ın şu anda Sneijder gibi yüksek maliyetli oyuncuların transferiyle ilgili beklemede olduğu ve Adriano Galliani'nin daha ucuz hedeflere odaklandığı vurgulandı.

Buna rağmen Milan'ın, Sneijder için yeni bir girişimde bulunmaya hazırlandığı ancak Çin kulüpleri ile rekabete girmesi gerektiği ifade edildi.

Menajeri ne demişti?

Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers dün İtalyan basınına yaptığı açıklamada iki Çin kulübünün Sneijder'i istediğini doğrularken, "Ama hala Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok. Galatasaray ile iletişime geçmişler ancak henüz bize ulaşan resmi bir teklif yok" demişti.

"Bu transferin ocak ayında gerçekleşme ihtimali var mı? sorusuna Albers şöyle yanıt vermişti: "Neler olacağını göreceğiz. 7.5 milyon Euro'yu getiren kulüp onu transfer edebilir. Şu anda Galatasaray ile sözleşmesi var."