Sneijder'e çılgın teklif!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Çin yolcusu...

Geçtiğimiz yılın devre arasında Burak Yılmaz’a 7 milyon Euro ödeyerek transfer eden Beijing Guoan, Lukas Podolski’yle birlikte Wesley Sneijder’ı da renklerine bağlamak için harekete geçti.

Poldi’ye geçtiğimiz günlerde teklif yapıp anlaşmak üzere olan Çin kulübü, Sneijder’a da geri çevrilmesi çok zor bir teklif yaptı.

Hollandalı yıldıza yılda 12 milyon Euro’dan 3 yıl için 36 milyon Euro öneren Çinliler, deneyimli oyuncunun serbest kalma maddesi olan 7.5 milyon Euro’yu G.Saray’a ödemeye de razı oldu.

Bu teklif karşısında kafası oldukça karışan Cimbom’un 10 numarasının ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

TERÖR OLAYLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

G.Saray’da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Sneijder’ın Reina’da yaşanan hain terör saldırısının ardından eşi Yolanthe’yle birlikte tedirgin oldukları kaydedildi.

Terör olayları nedeniyle annesinin de baskısıyla karşılaşan Hollandalı oyuncunun, eşiyle görüşerek son kararını vereceği bildirildi.