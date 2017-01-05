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Süper Lig ekipleri Sandro için sıraya girdi!
05 Ocak 2017 , 18:58
AJANSSPOR- Osmanlıspor'un ilgilendiği Sandro'ya Süper Lig'den bir talip daha çıktı.
Ada basınında yer alan habere göre Antalyaspor, Sandro'nun transferi için kulübü Queen's Park Rangers'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibi maaşı oldukça yüksek olan Brezilyalı orta saha için bonservis ücreti talep etmiyor.
Transfer olduğu 2014'ten bu yana sadece 29 lig maçında forma giyen Sandro'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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