Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Terör olayları nedeniyle gelmiyorlar!

Tarih05 Ocak 2017 , 20:30

Yorum
Terör olayları nedeniyle gelmiyorlar!

AJANSSPOR- Eredivisie ekiplerinden Go Ahead Eagles, terör olaylarını gerekçe göstererek Türkiye kampını iptal etti. 

Hollanda ekibi normal şartlarda altında 7-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp yapacak ve 8 Ocak'ta Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. 

Go Ahead Eagles çalışmalarını Hollanda'da sürdürecek. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me