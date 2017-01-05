Terör olayları nedeniyle gelmiyorlar!

AJANSSPOR- Eredivisie ekiplerinden Go Ahead Eagles, terör olaylarını gerekçe göstererek Türkiye kampını iptal etti.

Hollanda ekibi normal şartlarda altında 7-10 Ocak tarihleri arasında Belek'te kamp yapacak ve 8 Ocak'ta Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.

Go Ahead Eagles çalışmalarını Hollanda'da sürdürecek.