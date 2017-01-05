Trabzonspor'da imzalar atıldı!

Trabzonspor'un yeni transferleri Emmanuel Mas ve Joao Pereira, kendilerini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Emmanuel Mas imza töreninde yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'dan teklif gelince ailemle konuştum. Avrupa'da oynamak istiyordum ve geldim. Rekabetçi bir ortam olacak. Bunun takım için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben atak yapmayı seven defansif bir oyuncuyum" dedi.

Joao Pereira ise, "Trabzonspor gibi hedefleri olan kulübe geldim. Kulübün hedefleri sayesinde buraya geldim. Takıma yardım için buradayım. Bosingwa, Cardozo'ya Trabzonspor'u sordum. Hedefleri öğrendim, şehri öğrendim. Trabzonspor'un çok ciddi ve büyük bir kulüp olduğunu öğrendim. Öğrendiğim bilgilerle burayı tercih ettim" diye konuştu.