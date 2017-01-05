Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı

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Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi tüm hızıyla devam ediyor.

İlk olarak Emmanuel Mas ve Joao Pereira ile resmi sözleşme imzalayan Bordo-Mavililer, en son Juventus'ta forma giyen Uruguaylı stoper Martin Caceres ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sezon öncesi ve devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Caceres'in Trabzonspor'a yakın olması herkesi şaşırttı.

-Bonservis sorunu yok

Caceres'in Bordo-Mavililere yeşil ışık yaktığı, savunma oyuncusunun bonservisinin elinde olması bu transferi kolaylaştıran en önemli etmen oldu. 2015/16 sezonunda Juventus formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece Urugay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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