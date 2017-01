Tudor'dan itiraf ve transfer sözleri!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un Hırvat teknik direktörü Igor Tudor, sezonun ilk yarısında yaptığı hakem eleştirilerini abartmış olabileceğini söyledi.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde devre arası kampında bulunan Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Tudor, AA muhabirine açıklamada bulundu.



Karşılaşmaların tansiyonuyla 16. haftada 2-0 yenildikleri Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada abartılı tepki verdiğini aktaran Tudor, "Aslında hakem hatalarında çok fazla şikayet etmek doğru değil. Maçtan sonra (Kayserispor) biraz abartmış olabilirim. Tüm haftanızı ve hayatınızı maça odaklıyorusunuz. Neticesinde de hoşunuza gitmeyen, doğru olmadığını düşündüğünüz kararlar verilince ister istemez maçın verdiği tansiyonla bazen fazla tepki verebiliyorsunuz." şeklinde görüş belirtti.



"Transfer söylentileri beni de teşvik etmiştir"

Hırvat teknik adam, adının Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmasının kendisini teşvik ettiğini söyledi.

Adının Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplerle geçtiğinin söylenmesi üzerine Tudor, "Transfer söylentileri her zaman beni de teşvik etmiştir. Şu an Kardemir Karabükspor'un hocasıyım. Takımım için elimden geleni yapmak için buradayım. Bunun dışında bir şey söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.



Hayalinin İtalya'da takım çalıştırmak olduğuna değinen Hırvat çalıştırıcı, "İtalya futbolunu kendime daha yakın görüyorum. Uzun yıllar orada yaşadım ve futbol oynadım. Dillerini ve kültürünü biliyorum. Her insanın bazı rüyaları vardır. Bunun da en üst seviyede olması lazım. Benim rüyam da bir gün İtalya'da olabilmek." diye konuştu.



Sezonun 16 haftalık ilk bölümünde oynadıkları futbola karşın az puan topladıklarını belirten Tudor, "İlk yarıda en azından 6-7 puan daha fazlamız olması gerekiyordu. Bu da bizi 3-4 sıra yukarı atacaktı ama olmadı. İkinci yarıdan beklentimiz, futbolun ilk yarıda bizden aldıklarını geri vermesi. İşimize odaklanmamız gerekiyor. Hakemlerimiz de ikinci yarı biraz daha dikkatli olursa seviniriz." değerlendirmesinde bulundu.



Ligde 18 puanla 11. sırada olduklarını hatırlatan Igor Tudor, "Ligde kalma yarışı çok çetin geçecek. Bizim de ilk amacımız ligde kalmak. Bir an önce rahat bir pozisyona geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Hırvat teknik direktör, Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir'in takdir edilecek bir performans sergilediğini kaydederek, "Türkiye'de futbolun bir parçası olduğum için keyif alıyorum. İyi takımlar, statlar, oyuncular ve taraftarlar var. Şampiyonluk yarışında da Medipol Başakşehir'e en iyi dileklerimi sunmak istiyorum. Kolay değil. Arkalarından 3 büyük takım takip ediyor. Bu 3 büyük takım dışında başka bir takımın liderliği sürdürmesi takdir edilecek bir durum." şeklinde görüş belirtti.



"Traore'nin ayrılma durumu var"

Devre arası transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan genç teknik adam, golcü transferinin takımdan ayrılması gündemde olan Abdou Razack Traore'ye bağlı olduğunu söyledi.

Burkina Fasolu futbolcunun ayrılması durumunda yerini doldurmaları gerektiğinin altını çizen Tudor, "Sağ bek ihtiyacımız var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Traore'nin ayrılma durumu var. Eğer ayrılırsa, onun yerini dolduracak bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bunlara bir ihtimal bir kanat oyuncusu da eklenebilir." açıklamasında bulundu.



Traore'nin 7 golle takımın skor yükünü sırtladığına vurgu yapan Tudor, "Traore'nin ayrılması bizim için çok zor olur. Takımın en golcü ismi. Onun yerini doldurmak kolay olmaz." dedi.