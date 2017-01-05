Dick Advocaat ile bu sezon başarılı bir grafik yakalayan ancak sakatlıklarla boğuşan Robin Van Persie için Hollanda’da özel bir analiz yazıldı. Voetball International’ın haberinde, Van Persie’nin milli takıma dönüş durumu tartışıldı.

Başlıkta ‘Van Persie umutsuz’ ifadesi dikkat çekerken, son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve fiziksel gerilemesinin önünde bir engel olduğu vurgulandı.

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