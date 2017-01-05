Yasin'e af çıkabilir!

AJANSSPOR ÖZEL - Galatasaray'da son olarak Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören ve kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e af çıkabileceği öğrenildi.

Galatasaray'da futboldan sorumlu yöneticiler; dün (Çarşamba) kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'le bir toplantı yaptı. Tecrübeli futbolcuya bir süre çalışmalarını Florya'da sürdüreceği bildirildi. Ancak kendisine kulüp bulması ya da artık takımda istenmediği yönünde herhangi bir bildirimde bulunulmadı.

Podolski ve Sinan gibi kanat oyuncularının sakatlık yaşıyor olması nedeniyle de Yasin'in, bir süre sonra tekrar takıma dahil olması bekleniyor.

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