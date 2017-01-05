Yeni transferler idmanda!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde devre arası kamp çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp döneminde ilk kez basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra basına kapatılan antrenmandan turuncu-lacivertlilerin, yarım sahada çift kale maç ve taktik çalışması yaptığı belirtildi.

Antrenmanda yeni transferler İrfan Can Kahveci ve Egemen Korkmaz da yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımda tedavisi süren Hakan Özmert'in ise salonda çalıştığı bildirildi.

İdmana, izinli futbolcular Doka, Stefano Napoleoni ve Dieng ile Afrika Uluslar Kupası'nda Gana Milli Takım kadrosunda yer alan Joseph Attamah katılmadı.

Doka ve Napoleoni'nin yarın kampa katılacağı öğrenildi.