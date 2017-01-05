Yönetime Hamit üzerinden eleştiri!

Galatasaray'ın Hamit Altıntop ile 4,5 yıl sonra yollarını ayırmasının ardından eski milli tenisçi İpek Şenoğlu'ndan da ilginç bir yorum geldi.

Türkiye'nin en önemli tenisçilerinden biri olan İpek Şenoğlu, sosyal medya hesabından Galatasaray Kulübü'ne de ince bir göndermede bulundu.

Birkaç yıl önce Galatasaray Kulübü'nün kurmayı planladığı ancak daha sonra dondurduğu tenis şubesi için çalışan İpek Şenoğlu, Hamit Altıntop üzerinden gönderme yaparak ''Hamit Altıntop'un sözleşmesini yenile, sporcuyu kullanma, bu kadar tazminat öde, tenise proje iste ama maddi durum kritik diye bütçe yok de. Ah ah!'' ifadelerini kullandı.

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