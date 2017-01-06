"1 kuruş vermeyiz"

Beşiktaş'ın el sıkıştığı Samuel Eto'o transferinde Antalyaspor, Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra bonservis bedeli olarak bir de 1 milyon Euro isteyince, pazarlıklar dün akşam tıkandı. Dünkü gelişmeler şöyle oldu: Beşiktaş, Samuel Eto'o ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Ücret olarak 3 milyon Euro'ya el sıkışıldı. İşin Antalyaspor kısmında ise kırmızı-beyazlı kulüp önce Ömer (bonservisiyle) ve Kerim Frei'ı (kiralık) talep etti. Fakat Kerim, "Ben Antalyaspor'a gitmem. Avrupa'ya gideceğim" yanıtını verdi. Beşiktaş yönetimi Kerim'i ikna edemedi. Bunun üzerine Antalyaspor, "Kerim yoksa 1.5 milyon Euro para isteriz" dedi.

1 MİLYON EURO'YA İNDİLER

Kartal, bunu kabul etmedi ve "Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisiyle veriyoruz. Bunun dışında para ödemek istemiyoruz. Başka bir futbolcuyu kiralık isteyin" düşüncesini ortaya attı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi ve "Ömer tamam... 1.5 milyon Euro'dan 1 milyon Euro'ya ineriz" dedi. Beşiktaş yönetimi para fikrine bir kez daha karşı çıktı ve "Biz Eto'o için para vermeyiz" yanıtını verdi. Transferdeki kilit isim Kerim ile Beşiktaş bugün bir kez daha görüşecek ve sezon sonuna kadar Antalya'ya gitmesini isteyecek.

EN BÜYÜK KOZU ETO'O

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın özellikle istediği Kerim kiralık olarak 6 ay Antalya'ya gitmeyi kabul ederse, Beşiktaş ile kırmızı-beyazlı kulüp bugün el sıkışacak. Beşiktaş'ın yolunu gözleyen Samuel Eto'o da Antalyaspor'a, "Bu iş çok uzuyor. Bana yardımcı olun" telkininde bulundu. Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da önceki gün SABAH'a, "Eto'o'nun gönlünde Beşiktaş var" açıklamasını yapmıştı. Arapsaçına dönen transferde bugün taraftarların ortak bir noktada buluşması ve işin tatlıya bağlanması bekleniyor.

TARAFTAR HAZIRLIKTA!

Beşiktaşlılar, Samuel Eto'o transferinin bitmesini dört gözle bekliyor. 2010 yılında İtalya'da ırkçı tezahürata maruz kalan Kamerunlu golcü için tribünde, "Hepimiz zenciyiz, hepimiz Eto'o'yuz" pankartı açan siyahbeyazlı taraftarlar, yıldız futbolcuyu İstanbul'da aynı pankartla karşılamayı planlıyor.

Kulüp kariyerinde 634 resmi maçı olan Eto'o, 312 gol atarken, neredeyse her iki maçından birine gol sığdırdı.



Kaynak : Sabah