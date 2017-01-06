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''Ahmet Çalık, Galatasaray'ın ihtiyacı olan...''
06 Ocak 2017 , 01:12
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Spor yazarı Mehmet Demirkol, NTV Spor'da spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri yorumlayan Demirkol, "Ahmet Çalık, Galatasaray'ın ihtiyacı olan stoper stilinin tam tersi. Geleceği olan, iyi bir stoper. Ama şu anki Galatasaray'da harcanır. Yasin Öztekin, hep ilginç olaylarla gündeme geliyor. Trabzonspor'da da kadroya giremezken 'Beni niye milli takıma almıyorlar' demişti." ifadelerini kullandı.
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