Ahmet Şan'dan transfer açıklaması!

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, transfer hakkında konuştu.

Şan, "Orta saha transferi için ‘belki’ demiştik. Transfer döneminde orta sahaya ihtiyaç olursa bu bölgeye de takviye yapabileceğimizi söyledik. Pazartesi ya da salı günü takım Konya’ya gelecek. Teknik heyetimizin bu noktada net görüşünü bekliyoruz. Hocamız bu şekilde yeterli olduğunu düşünüyor. Ancak bizim hazırlığımız var bu konuda” dedi.

Öte yandan Lorient forması giyen 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Moryke Fofana’nın yarın Konya’da olması bekleniyor.

Başkan Ahmet Şan yaptığı açıklamada, "Transfer hemen birden olmuyor. Kulübüyle dün yazışmaları yaptık. Yöneticilerimiz Fransa'da. Bugün son yazışmalar yapılacak. Yarın Konya'ya gelmesini bekliyoruz" dedi.

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Fofana transferinde yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Şan, “Fofana bildiğimiz bir oyuncuydu. 2 sezon önce takip ediyorduk. Son dönemde çok fazla forma şansı bulmamış şeklinde ifadeler kullanılıyor. Devre arasında transferler böyle oluyor. Diğer türlü Fofana’yı daha yüksek bir bedelle almak zorunda kalabilirdik. Ancak antrenmanlarını bile takip ettik. Kendisine yabancı değiliz” dedi.

Fatih Şeker - Konya Anadolu'da Bugün Gazetesi